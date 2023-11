تجربة فاشلة.. شوبير يهاجم أداء موديست مع الأهلي

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

