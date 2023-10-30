تجديد حبس تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح ناري بالمطرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية 15 يوم على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة بتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية. وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى). وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية headtopics.com

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