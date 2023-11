تجديد حبس عامل لاتجاره في العملة بالقاهرة

قرار النيابةوكانت نيابة بولاق ابو العلا الجزئية، قررت حبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية.وضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام عامل سابق بمكتب صرافة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع ، أمكن ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 16,256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

