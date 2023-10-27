تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن تصويت 120 دولة لصالح القرار يعني تأكيد العالم رفضه للعدوان على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة.القاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

«القاهرة الإخبارية»: تجدُد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزةأعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها عن تجدد الغارات الإسرائيلية علي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

فرق الإغاثة تبحث عن الضحايا تحت الأنقاض بعد الغارات الجوية الإسرائيليةأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة اليوم الجمعة وكانت واحدة من اقرأ أكثر ⮕

مراسلة القاهرة الإخبارية: مستشفيات غزة عُرضة للخطر وسيارات الإسعاف مُستهدفةقالت منى عوكل، مراسلة فضائية 'القاهرة الإخبارية' من قطاع غزة، إن سيارات الإسعاف لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتةً إلى أن سيارات الإسعارف يتم استهدافها بشكل مباشر. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى العنيف على قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. مصادر طبية فلسطينية: الإسعاف لا تستطيع انتشال الضحاياأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن مصادر طبية فلسطينية، بأن طواقم الإسعاف ومركباتها لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة من شدة القصف. اقرأ أكثر ⮕

طواقم الإسعاف تعجز عن انتشال ضحايا الغارات على غزة بسبب شدة القصفأفادت فضائية القاهرة الإخبارية ، نبأ عاجل نقلا عن مصادر طبية فلسطينية أن طواقم الإسعاف ومركباتها لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة من شدة القصف. اقرأ أكثر ⮕