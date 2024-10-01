تتفشي مرض ماربورغ في رواندا

الصورة الملتقطة في 27 أكتوبر 2022، تظهر أطباء إيبولا السودان داخل مركز عزل مع مرضى مشتبه بهم في موبيندي. أ ف بالإيبولا

وأعلنت رواندا، وهي دولة غير ساحلية تقع في وسط أفريقيا، عن تفشي المرض يوم الجمعة، وبعد يوم واحد تم الإبلاغ عن أول ست حالات وفاة.وحثت السلطات العامة على تجنب الاتصال الجسدي للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس. كما تم تحديد نحو 300 شخص كانوا على اتصال بأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، وتم وضع عدد غير محدد منهم في مرافق العزل.

وقال الوزير إن مصدر المرض لم يتحدد بعد، مضيفا أن الشخص المصاب بالفيروس قد يستغرق ما بين ثلاثة أيام وثلاثة أسابيع حتى تظهر عليه الأعراض.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم السبت على منصة التواصل الاجتماعي X، إن المنظمة تعمل على زيادة دعمها وستعمل مع السلطات الرواندية للمساعدة في وقف انتشار المرض.وتم تسجيل حالات تفشي فيروس ماربورغ وحالات فردية في الماضي في تنزانيا وغينيا الاستوائية وأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وغانا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وبشكل منفصل، أبلغت رواندا حتى الآن عن ست حالات من مرض الجدري، وهو مرض يسببه فيروس مرتبط بالجدري ولكنه يسبب عادة أعراضًا أخف.

فيروس مربورغ تفشي مرض رواندا منظمة الصحة العالمية الحالات الوفاة

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