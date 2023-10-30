تتراجع بفعل قصف من حماس|صور للدبابات الإسرائيلية تدخل شوارع في غزة.. فيديو

محاولات توغل بري إسرائيلية جديدة، انتهت بانسحاب دبابات الجيش الإسرائيلي، و جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية"العربية".ووفقاً للتقرير، فإنه بعد وصولها شارع صلاح الدين، بالقرب من الحدود بمنطقة جحر الديك، شرق القطاع، مؤكداً أن حماس قالت إن الدبابات تراجعت بعدما تم استهدافها.

وأفاد التقرير، أن أظهرت مشاهد التوغل دبابة إسرائيلية بالشارع، لحظة قصفها سيارة مدنية، و جاءت هذه الخطوة في محاولة، لفصل القطاع عن جنوبه، في إطار التوغل البري الذي توعدت به إسرائيل، لتنتهي بتراجع قواتها.

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