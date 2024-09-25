تتجاوز مجازر البازورية والسعديات في لبنان 564 شهيدا

عالمياً كان موعده هذه السنة يوم الأحد 22 سبتمبر 2024م إلا أن اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار تماماً في القاهرة سيكون يوم غد الخميس 26 سبتمبر 2024م. لبنان يستفيق على مجزرتى البازورية و السعديات .. عدد الشهداء يرتفع لـ564 شهيدا بينهم 50 طفلا.. تحويل 252 مدرسة مراكزا لإيواء النازحين .. جلسة طارئة بمجلس الأمن اليوم للجم التصعيد.. و لبنان : أمريكا تملك مفتاح خلاصناوزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن مرض الأنيميا..
ضمن حملة مثلث تدمير الشعوب.. قصص الأنبياء والنساء فى القرآن أعمال رسخت لقيم اللغة العربية وقدمت حماية للأطفال فى مواجهة التطرف والإلحاد.. وصوت يحيى الفخرانى علامة مميزة فى ذاكرة الجميع الكوارث الطبيعية تتسبب فى ارتفاع أسعار القهوة عالميًا.. زيادة سعر البن فى أوروبا بعد تضرر المحاصيل فى الدول المنتجة.. تقرير: الزيادة تقدر بـ 62% فى الأسواق العالمية.. والخسائر تطول 132 ألف مقهى فى إيطاليا
إرسال كشوف طلاب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات.. السيد عطا: النتيجة نهائية بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب ولا يوجد تحويلات ورقية.. ويؤكد: استمرار فحص ملفات طلاب الشهادات العربية والأجنبية تمهيدًا لفرز الرغباتأكثر من 14 غارة إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات جنوب وشرق لبنان صباح اليوم
لبنان مجزرة البازورية السعديات النازحين
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