تبرعات وأغاني وهاشتاجات.. تضامن يومي من نجوم الفن والرياضة مع غـزة

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يسرا اللوزي لـ أهل غزة: «لم ولن ننساكم»يواصل نجوم الفن، دعم أهل غزة، بعد الاعتداء الغاشم عليهم أمس، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

مواقف النجوم الإنسانية مع فلسطين| عمرو دياب وأحمد عز يتبرعان بمبالغ ضخمة.. علا غانم ترغب في تبني طفلة.. وتواصل حملات الهلال الأحمرمع تزايد الجهود جمعية لدعم فلسطين في أزمة الحرب على قطاع غزة، حرص عدد من نجوم الفن على إعلاء قيم الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في محنته. اقرأ أكثر ⮕

نجوم الفن يطالبون إيلون ماسك بتوصيل الإنترنت لقطاع غزةنجوم الفن يطالبون إيلون ماسك بتوصيل الإنترنت لقطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

من بينهم كاظم الساهر وعمرو دياب.. أكثر من 10 نجوم يؤجلون حفلاتهم تضامنا مع غزةحرص عدد كبير من نجوم على إلغاء وتأجيل حفلاتهم الغنائية تزامنًا مع أحداث غزة المأساوية، وتضامنًا مع شعب فلسطين. ومن جانبه أعلن القي اقرأ أكثر ⮕

نجوم الفن يدعمون ملكة جمال الإنسانية تضامنًا مع أحداث غزةحرص عدد من الفنانين على حضور حفل تتويج ملكة جمال العرب و أبرزهم الفنان أحمد سلامة و الفنان أحمد الحلواني و الفنان صبحي خليل و عدد من الفنانين الآخريين اقرأ أكثر ⮕

استغلت دماء غزة.. 500 موقع نصب إلكتروني لعبت بمشاعر الملايين لجمع التبرعاتظهرت في الأيام الماضية العديد من مواقع النصب والاحتيال التي استغلت أزمة الحرب على غزة من أجل جمع تبرعات وأموال بأشكل غير شرعية. اقرأ أكثر ⮕