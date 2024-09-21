تبحث الصين وتركيا سبل تعميق التعاون خلال منتدى في اسطنبول

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بحثت الصين و تركيا سبل تعميق التعاون خلال منتدى عُقد في اسطنبول، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

من جانبه، أكد عثمان بويراز، نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي، أهمية الموقع الاستراتيجي لبلاده الذي يربط بين آسيا وأوروبا، قائلا"ستتعاون تركيا والصين لتعميق التعاون في مجالات التجارة والثقافة والتكنولوجيا".

الصين تركيا التعاون التجارة الثقافة

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