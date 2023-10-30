تامر حسني يوجه رسالة لـ طليقته بعد غنائها لغزة .. والأخيرة ترد

كتبت- بهيرة فودة: وجه الفنان تامر حسني، رسالة لطليقته المطربة بسمة بوسيل بعد غنائها لغزة. ونشرت بسمة، الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ما أبشع العالم في أعينهم.. عالم تجرد من إنسانيته ومبادئه ولكن الله حق، سامحينا يا فلسطين لم نفعل شيئا إلا ذرف الدموع". وعلق تامر حسني، قائلا: "أحسنتي.. أحسنتي يا بسمة، يا رب أحفظ أطفال غزة، أهل غزة، العزة أهل غزة الشرفاء الأبرياء". وأضاف: "قلوبنا تبكي بحرقة عليكي يا غزة..

ومن جانبها ردت بسمة: "يا رب يا تيمو يا رب تحصل معجزة من رب العالمين.. وكل ده يخلص". كانت بسمة بوسيل أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأكد تامر خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل، أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره.

تامر حسني يدعم طليقته بسمة بوسيل بعد غنائها لغزة: أحسنتيوجه تامر حسني رسالة خاصة لطليقته بسمة بوسيل قائلاً، «أحسنتي يا بسمة.. يا رب احفظ أطفال غزة والوطن أهل غزة، الفخر يا أهل غزة الشرفاء والأبرياء.. قلوبنا تبكي عليك اقرأ أكثر ⮕

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