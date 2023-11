تامر مصطفى يحذر لاعبى إنبى من نشوة انتصار الزمالك أمام مودرن فيوتشر

فى سياق مختلف أنهى مسئولو نادى إنبى إجراءات تمديد عقد أحمد العجوز لاعب الفريق لمدة 3 مواسم،وذلك تكليلاً للمجهود القوى الذى قدمه اللاعب مع الفريق البترولى طوال الفترة الماضية.ومدد مسئولو نادى إنبى عقد أحمد العجوز بعد موافقة الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة تامر مصطفى خاصة أن اللاعب يعد من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة إنبى فى دورى Nileيعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، إلى استئناف تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile، والتي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: مصدر بالزمالك يكشف لـ “ الفجر الرياضي” حقيقة الدخول في مفاوضات لضم عمر كمال عبد الواحدكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع إدارة فريق مودرن فيوتشر، من أجل التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مودرن فيوتشر يحتفل بعيد ميلاد ثلاثي الفريقحرص لاعبو فريق مودرن فيوتشر

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أوسوريو يحذر لاعبى الزمالك من الخسارة الثانية على التوالىحذر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك ، لاعبى فريقه من مباراة زد، المقرر له الجمعة المقبل.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: رئيس فيوتشر: لن نترك عمر كمال ليجلس على دكة أي نادي آخركشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، حقيقة رغبة النادي في بيع عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: مفاجأة غير متوقعة.. رئيس نادي مودرن فيوتشر يكشف النادي الذي سينتقل إليه عمر كمالكشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن إتجاه لاعب الفريق عمر كمال، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕