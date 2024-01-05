تاريخ مصر المعاصر: انتخابات الرئاسة وحجم المشاركة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق جاء حجم المشاركة التى حدثت فى الانتخابات الرئاسية المصرية كأهم حدث انتخابى و نتيجة على الاطلاق فى تاريخ مصر المعاصر، حيث ان نسبة المشاركة التى حدثت عبر تلك الانتخابات غير مسبوقة مصريا ونادرة الحدوث عالميا ايضا (67٪) من 67 مليون هم اجمالى الهيئة الناخبة





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