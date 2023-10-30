تاج الدين: مدينة الدواء تمثل ذراع أمن قومي للدولة المصرية

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، رئيس الجمعية المصرية الطبية لأمراض الصدر والتدرن، أن مدينة الدواء المصرية تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي افتتحها لما تمثله من ذراع أمن قومي للدولة المصرية، لافتا إلى إنتاجها للأدوية الهامة التي تستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسي، والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والمحاليل الطبية التي تستخدم في المستشفيات وقيامها بالتعاون مع بعض الشركات العالمية للتصنيع المشترك وتوطين بعض الادوية الحديثة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الجمعية المصرية الطبية لأمراض الصدر والتدرن برئاسة الدكتور عوض تاج الدين، تحت عنوان الدروس المستفادة والتقدم في مجال تخصص الأمراض الصدرية والجهاز التنفسى والرعاية المركزة لأمراض الصدر في جمهورية مصر العربية، بحضور ١٥٠٠ طبيب، وعدد كبير من اساتذة الأمراض الصدرية من جميع انحاء العالم، حيث ناقش المؤتمر على مدار ٤ أيام أحدث وسائل التشخيص والعلاج لأمراض الجهاز التنفسى، واورام الرئة، واهمية الكشف المبكر لتلك الأمراض وخاصة اورام الرئة لتجنب الأثار الجانبية الخطيرة.

وأوضح ان السنوات الأربع الماضية شهدت أداء رائع على كل المستويات في ازمة كورونا، لافتا إلى أن المؤتمر ناقش الاتجاهات الحديثة في مجال الأمراض الصدرية سواء الالتهابات التنفسية، الفيروسية او البكتيرية، ووسائل التشخيص الجديدة، وتم إطلاق الاستراتيجية القومية المصرية لعلاج التهابات الجهاز التنفسى شارك فيها وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات وخرجت استراتيجية قوية لتوفير بروتوكول موحد لعلاج الأمراض الصدرية في مصر، مؤكدا ان الدور الهام مازال للفحص الإكلينيكي للمريض، واختبارات وظائف... headtopics.com

وعن المبادرات الرئاسية كشف انها شملت مجموعة من الأورام الأكثر انتشارا في مصر، ومن بينها اورام الجهاز، وناقش المؤتمر كيفية التشخيص الإكلينيكي والوسائل الأخرى المساعدة ومن ضمنها منظار الشعب الهوائية. من جانبه أوضح الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية"جيبتو فارما" ان مشاركة المدينة جاءت في إطار عقد ندوة هامة عن طرحها المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي، وبروتوكولات تعاون مدينة الدواء مع الجهات العلمية لما يعود بالنفع على المريض المصري الذي هو محور اهتمام الدولة والقياده السياسية.

تاج الدين: مدينة الدواء تحظى برعاية الرئيس وتمثل ذراع أمن قوميأكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية رئيس الجمعية المصرية الطبية لأمراض الصدر والتدرن أن مدينة الدواء المصرية تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ حيث قام بافتتاحها لما تمثله من ذراع أمن قومى للدولة المصرية، لافتا إلى إنتاجها للأدوية الهامة التي تستخدم في علاج التهابات... اقرأ أكثر ⮕

عوض تاج الدين : مدينة الدواء تحظى برعاية الرئيس وتمثل ذراع أمن قومىأكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية رئيس الجمعية المصرية الطبية لأمراض الصدر والتدرن ان مدينة الدواء المصرية تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث قام بافتتاحها لما تمثله من ذراع امن قومى للدولة المصرية، لافتا الى... اقرأ أكثر ⮕

مستشار الرئيس للصحة: مدينة الدواء تحظى برعاية الرئيس لإنتاجها أهم الأدويةأكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مدينة الدواء المصرية تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.. اقرأ أكثر ⮕

'تاج الدين': إطلاق الاستراتيجية القومية لعلاج التهابات الجهاز التنفسيتاج الدين إطلاق الاستراتيجية القومية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

اهتمام ورعاية من الرئيس السيسي.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء المصريةيعد مشروع مدينة الدواء المصرية من أهم المشروعات التي كانت تسعى لها الدولة منذ فترة طويلة، وذلك لضمن توفير أدوية فعاله وأمنه. اقرأ أكثر ⮕

الجمهورية: الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن وسلام المنطقة بأسرهاأكدت صحيفة (الجمهورية) أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن وسلام المنطقة بأسرها. اقرأ أكثر ⮕