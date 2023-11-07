تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، لحضور دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، والتي ستعقد السبت القادم، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. قام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

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ALBAWABANEWS: ميقاتي يتسلم دعوة لحضور القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة السبتتسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت المقبل في الرياض.

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ELBALADOFFİCİAL: مايا مرسى تلقى كلمة مصر خلال المؤتمر الدولي للمرأة في الاسلامشاركت اليوم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة و رئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان 'المكانة والتمكين'، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل...

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ELBALADOFFİCİAL: مايا مرسي: نطالب منظمة التعاون الإسلامي برصد انتهاكات حقوق الانسان في فلسطينالقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة و رئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان 'المكانة والتمكين'، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل...

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ELBALADOFFİCİAL: بابتسامة مشرقة.. روان بن حسين تستعرض جمالها وأناقتهاتحرص الفنانة روان بن حسين، على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام .

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YOUM7: تأهيل 100 سيدة للقيادة ضمن برنامج 'المرأة تقود' فى كفر الشيختابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الـ 12 بالأسبوع التدريبي الثالث من برنامج'المرأة تقود'..

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ELBALADOFFİCİAL: البحرين وأمريكا تبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزةبحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم- الإثنين- هاتفيا مع نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

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