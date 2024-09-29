تأييد كامالا هاريس لإسرائيل بعد مقتل نصر الله

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وقالت هاريس في بيان لها، نشره البيت الأبيض، يوم السبت، إن"حسن نصر الله تلطخت يداه بدماء أمريكيين. وفي غضون العقود كانت قيادته لـ"حزب الله" تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

كاما هاريس إسرائيل حزب الله حسن نصر الله اغتيال

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