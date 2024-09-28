تأهل ميدفيديف إلى ربع نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس

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وفي المجموعة الثانية سيطر ميدفيديف أكثر على المباراة بفضل كسره المبكر لإرسال مانارينو، ورغم أن الفرنسي رد الكسر إلا أن اللاعب الروسي عاد ليكسر إرساله مجددا مرتين متتاليتين ليفوز بالمجموعة والمباراة في ساعة و41 دقيقة.

تنس ميدفيديف بطولة الصين أدريان مانارينو ربع النهائي

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