تأكيد مصر: المجال الجوي آمن ويشهد انتظاماً في حركة التشغيل

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وأضافت وزارة الطيران في بيان لها أنه يجري التنسيق مع الدول المجاورة في ظل قيام الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

مصر، المجال الجوي، الأردن، العراق، سلامة المسافرين

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