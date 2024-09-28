تأسيس أمانات الاتحاد بمحافظة بورسعيد لدعم أبناء الوطن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصل إتحاد القبائل والعائلات المصرية تشكيل امانات الاتحاد بجميع محافظات مصر في ضوء حرص الاتحاد على الاجتماع مع أبناء الوطن.

وتم عمل جلسة تعارفية بين أبناء محافظة الأقصر في مقر الاتحاد بالقاھرة وتم مناقشة بعض المشكلات الموجودة في محافظة الأقصر وطلب الحضور خلق بدائل استثمارية جديدة في المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة مستوي دخل الفرد وخلق فرص عمل جديدة في قطاع السياحة وتطوير الأماكن السياحية بالمحافظة والعمل علي تسويق السياحة العلاجية بالمحافظة.

وحضر أبناء محافظة السويس إلى الاتحاد وتحدث الحضور عن دور الاتحاد في المرحلة المقبلة في محافظة السويس والعديد من المشاكل التي تواجه أبناء المحافظة والعمل على حلها ووجود بدائل استثمارية في المحافظة حيث يوجد فجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات القوى العاملة المتاحة مما يؤدي إلى صعوبة في توظيف العمالة مع وجود نسبة كبيرة من قطاع البترول في محافظة السويس والعمل على حل المشاكل عن طريق دعم ريادة الأعمال وتقديم برامج تمويل ودعم الشباب من الحكومة وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل ورش ودورات تدريبية...

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