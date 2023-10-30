تأجيل محاكمة المتهم بقتل محمد كشمير نجل لاعب الزمالك السابق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين محاكمة المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير إلي جلسة 25 نوفمبر لاتخاذ الإجراءات رد الدائرة

ترجع تفاصيل الواقعة لمنتصف مايو لعام 2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بان قام المتهم بقتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن كشمير نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير مع سبق الإصرار وكشف أمر الإحالة أن المتهم حال سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.

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