تأجيل محاكمة متهمين بسرقة كابلات وقطع الإنترنت عن الزيتون لـ12 نوفمبر

إحدى الشركات، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن مدير سنترال اكتشف سرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة، وتبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، وعقب ضبطهم تم إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

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