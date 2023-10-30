تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بالنصب على المواطنين بالعملات الأجنبية بعابدين لـ 12 نوفمبر

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات النيابة نصبه على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

وأشارت التحقيقات إلى أن قوة أمنية من مباحث القاهرة تمكنت من القبض عليه، وتبين أنه مقيم في محافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية. وأضافت التحقيقات أن المتهم اعترف في محضر الشرطة بمزاولته نشاطا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار.

وأقر المتهم بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم. headtopics.com

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