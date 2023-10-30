تأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع الإرهابية» لنوفمبر المقبل

العليا بالقاهرة الدائرة الثالثة"إرهاب" المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية لجلسة 28 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، بأمانة سر أحمد صبحي عباس.

محاكمة 73 متهمًا في قضية 'خلية التجمع'.. اليوممحاكمة 73 متهم ا في قضية خلية التجمع اليوم | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

بدء محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع الإرهابية»تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة الدائرة الثالثة إرهاب؛ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ«خلية التجمع الإرهابية». اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. محاكمة 73 متهما في خلية التجمع الإرهابيةتنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ خلية التجمع الإرهابية. اقرأ أكثر ⮕

بعد قليل| بدء محاكمة 73 متهما في خلية التجمع الإرهابيةبعد قليل.. تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ خلية التجمع الإرهابية. اقرأ أكثر ⮕

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية 'خلية التجمع' الإرهابية لـ28 نوفمبر المقبلقررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 28 نوفمبر لمرافعة النيابة. اقرأ أكثر ⮕

خلال ساعات.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية 'خلية التجمع' الإرهابيةتنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية. اقرأ أكثر ⮕