تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية 'خلية التجمع' الإرهابية لـ28 نوفمبر المقبل

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 28 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

اليوم.. محاكمة 73 متهما في خلية التجمع الإرهابيةتنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ خلية التجمع الإرهابية. اقرأ أكثر ⮕

بعد قليل| بدء محاكمة 73 متهما في خلية التجمع الإرهابيةبعد قليل.. تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ خلية التجمع الإرهابية. اقرأ أكثر ⮕

محاكمة 73 متهمًا في قضية 'خلية التجمع'.. اليوممحاكمة 73 متهم ا في قضية خلية التجمع اليوم | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية 'طلائع حسم' لـ 25 نوفمبر المقبلقررت الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'طلائع حسم'، لجلسة 25 نوفمبر المقبل لحضور المتهمين.. اقرأ أكثر ⮕

بدء محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع الإرهابية»تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة الدائرة الثالثة إرهاب؛ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ«خلية التجمع الإرهابية». اقرأ أكثر ⮕

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 26 نوفمبرقررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 26 نوفمبر لمرافعة الدفاع.. اقرأ أكثر ⮕