قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 28 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة.

بعد قليل| بدء محاكمة 73 متهما في خلية التجمع الإرهابية قرار عاجل بشأن محاكمة 57 متهما في «خلية الشروق» جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية 'خلية التجمع' الإرهابية لـ28 نوفمبر المقبلقررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 28 نوفمبر لمرافعة النيابة. اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. محاكمة 73 متهما في خلية التجمع الإرهابيةتنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ خلية التجمع الإرهابية. اقرأ أكثر ⮕

بعد قليل| بدء محاكمة 73 متهما في خلية التجمع الإرهابيةبعد قليل.. تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ خلية التجمع الإرهابية. اقرأ أكثر ⮕

تأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع الإرهابية» لنوفمبر المقبلقررت محكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين تاجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية لجلسة 28 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة اقرأ أكثر ⮕

محاكمة 73 متهمًا في قضية 'خلية التجمع'.. اليوممحاكمة 73 متهم ا في قضية خلية التجمع اليوم | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

بدء محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع الإرهابية»تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة الدائرة الثالثة إرهاب؛ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ«خلية التجمع الإرهابية». اقرأ أكثر ⮕