تأجيل محاكمة متهمي خلية التجمع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية التجمع" لجلسة ٢٨ نوفمبر لمرافعة النيابة.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية التجمع" والمقيدة برقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس أنه تمت إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون.

محاكمة 73 متهمًا في قضية 'خلية التجمع'.. اليوممحاكمة 73 متهم ا في قضية خلية التجمع اليوم | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تأجيل محاكمة متهمي خلية السويس إلى جلسة 31 أكتوبرقررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة متهم في القضيه المعروفة إعلاميًا بـ'خلية السويس'، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري لورود الملف وحضور المحامي الأصيل أسندت النيابة للمتهمين تهم قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع... اقرأ أكثر ⮕

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية 'خلية التجمع' الإرهابية لـ28 نوفمبر المقبلقررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 28 نوفمبر لمرافعة النيابة. اقرأ أكثر ⮕

تأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع الإرهابية» لنوفمبر المقبلقررت محكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين تاجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية لجلسة 28 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة اقرأ أكثر ⮕

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية 'خلية التجمع' الإرهابيةقررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 28 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة. اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. محاكمة 73 متهما في خلية التجمع الإرهابيةتنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ خلية التجمع الإرهابية. اقرأ أكثر ⮕