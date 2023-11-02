بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

علماء آثار يكتشفون قصة أصل بناء تمثال أبو الهول العظيم في الجيزة|تفاصيل إزالة تمثال كليوباترا الأيقوني في قصر قيصر بـ لاس فيجاس.. ما السبب؟ متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل تفاصيل مدهشة..
وقال المدعون العامون إن ديب كان يتعاون مع تجار آثار مصريين ودوليين، بما في ذلك سيروب سيمونيان، وهو تاجر آثار لبناني معروف.وتم اعتقال ديب في باريس في مارس 2022، وتم تسليمه إلى ألمانيا في يوليو.سرقات الآثار المصريةجدير بالذكر أن الشرطة الألمانية ألقت القبض أيضًا على سيروب سيمونيان، المشتبه به في توليه رئاسة شبكة لتهريب الآثار المصرية، في مدينة هامبورغ، وتم نقله إلى فرنسا.
تشتبه السلطات أن الرجل البالغ من العمر ثمانين عامًا يعتبر المصدر الرئيسي لسلسلة من الآثار المصرية المهربة، التي تم بيعها بمبلغ يقدر بحوالي 60 مليون يورو، لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف اللوفر أبو ظبي.
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