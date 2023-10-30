بينهم 3457 طفلًا.. حصيلة جديدة لشهداء عدوان الاحتلال على غزة

وأضافت الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد 329 فلسطينيًا في الضفة الغربية جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.وكان رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة التابعة لحركة حماس سلامة معروف، قال اليوم الاثنين، إن إسرائيل تلقي كل يوم على قطاع غزة نحو 50 طنًا من المتفجرات.

وأوضح معروف خلال مؤتمر صحفي:"كل كيلومتر داخل قطاع غزة تلقى نحو ٥٠ طن من المتفجرات على مدار أيام العدوان الإسرائيلي المستمر".

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