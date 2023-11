بيلينجهام يتصدر ترتيب جائزة كوبا لأفضل 10 لاعبين شباب فى العالم.. إنفوجراف

وفاز بيلينجهام بالجائزة كأول لاعب فى تاريخ ريال مدريد يحقق هذا الإنجاز متفوقا على منافسيه هذا العام وهم بيدري - برشلونة / بالدي - برشلونة / كامافينجا - ريال مدريد / راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد / تشافي سيمونز - لايبزيج / جافي - برشلونة / جمال موسيالا - بايرن ميونخ / أنطونيو سيلفا - بنفيكا / إيلي واهي - لانس الفرنسي.

