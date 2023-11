بيلينجهام يتفوق على رونالدو فى أول 13 مباراة مع ريال مدريد.. الأرقام توضح

لعب جود بيلينجهام 13 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم، وأحرز 13 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة. فيما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 13 هدفًا وصنع هدفين في أول 13 مباراة مع ريال مدريد بعد قدومه إلى سانتياجو برنابيو في 2009.

ويتصدر جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد قائمة هدافي الدوري الإسباني الموسم الجاري، برصيد 10 أهداف وبفارق 3 أهداف عن أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الوصيف. جدير بالذكر أن جود بيلينجهام قاد ريال مدريد للفوز على برشلونة 2-1 في الكلاسيكو الذي جمع الطرفين يوم السبت الماضي، وتصدر مسابقة الليجا برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف.

