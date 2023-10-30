بيطري المنيا يحرر 99 محضرا ويضبط لحوما غير صالحة بالأسواق

والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاحتمالات سقوط أمطار وسيول طب المنيا يعقد لقاءه العلمي الثالث للسكتة الدماغية..

مصادرة 253 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربيةصادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 253 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة رنجة ، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، اقرأ أكثر ⮕

مصادرة 194 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك بالغربيةتحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 194 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة رنجة ، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق اقرأ أكثر ⮕

مصادرة 259 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربيةصادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 259 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة رنجة ، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز اقرأ أكثر ⮕

التحفظ على 150 حالة إشغال وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك شرق الإسكندريةشن حى شرق الإسكندرية، حملة مكبرة مفاجئة بمنطقة سموحة استجابة لشكاوى المواطنين ، أسفرت عن تحصيل غرامات فورية 71ألف جنيه ، والتحفظ على 150 حالة إشغال متنوع.. اقرأ أكثر ⮕

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في تمي الأمديد بالدقهليةتشن محافظة الدقهلية عددا من الحملات المفاجئة على عدد من المخابز والمنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أكثر ⮕

'القلقاس' منور غيطان المنيا.. محصول يتجاوز عمره فى الأرض 6 شهور.. نزلة النخل بأبو قرقاص أولى القرى فى زراعته.. أحد المزارعين: حصاد الفدان يصل إلى 15 يوما.. واحتساب تكلفة الزراعة يتوقف على سعر المحصولتعد الزراعات غير التقليدية، أحد الزراعات المهمة فى رفع الحالة الاقتصادية للمزارعين، وتعتبر محافظة المنيا، أحد أهم المحافظات فى تلك الزراعات ومنها محصول القلقاس. اقرأ أكثر ⮕