بيسكوف: تصريحات الغرب حول الاستعدادات لحرب مع روسيا 'موقف رسمي'

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف بأن الكرملين يعتبر ال تصريحات الغرب ية حول الاستعدادات ل حرب مع روسيا بمثابة "موقف رسمى".

وأكد بيسكوف - فى تصريح صحفى نقلته وكالة الروسية للأنباء، اليوم /السبت/ - ضرورة أخذ التصريحات الرسمية بعين الاعتبار، خاصة عندما تصدر على هذا المستوى العالي، بل فى أعلى المستويات، مضيفا: "نحن نقيم بالطبع مواقف الطرف الآخر، سواء كانوا شركاءنا أو خصومنا، بناءً على هذه التصريحات الرسمية". ويأتى تعليق بيسكوف ردا على تصريحات أدلى بها مسؤولون غربيون فى الآونة الأخيرة، حول احتمال وقوع نزاع مسلح مع روسيا، حيث قامت ألمانيا، على وجه الخصوص، بتطوير خطة تشغيلية للحرب مع روسيا، فيما صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسى الأدميرال روب باور بأن النزاع بات مرجحًا للغاية، كما أكد رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية فاهور كاروس استعداد تالين لشن ضربة استباقية.

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، عبر منصة للتواصل الاجتماعي، تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن معدات لوجستية وذخيرة وأجهزة كمبيوتر محمولة، على أن تصل هذا الأسبوع. يذكر أن ليتوانيا كانت قد تعهدت بتخصيص 0.25% من ناتجها المحلى الإجمالى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا سنويًا، فيما كانت قد قدمت لأوكرانيا منذ بداية التدخل العسكرى الروسى الشامل فى فبراير 2022، مساعدات بلغت 2%، أى أكثر من 683 مليون يورو، كما تجاوز دعم ليتوانيا لأوكرانيا مليار يورو.

روسيا الغرب حرب تصريحات بيسكوف

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