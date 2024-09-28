بيربوك: اغتيال نصرالله يهدد أمن إسرائيل

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وأشارت الوزيرة الألمانية، إلى أن زعزعة الاستقرار في لبنان لا يصب بأي حال من الأحوال في مصلحة أمن إسرائيل.

Hizbullah Hasan Nasrallah Almanya İsrail Güvenlik

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