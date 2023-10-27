بيراميدز: هدفنا الاحتفاظ بصدارة الدورى

وقال محمود فتح الله، إنه قام بالرهان مع المدير الفني للفريق البرتغالى باتشيكو على تألق وتسجيل مهاجم الفريق الكونغولى فيستون ماييلي أمام المصرى البورسعيدى.

وأضاف محمود فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق:"بيراميدز يعمل حاليا على الاحتفاظ بصدارة الدورى المصرى، والجميع داخل الفريق لديهم هدف الفوز في جميع المباريات".

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة 3 / 2 ليضيف إلى رصيده 3 نقاط جديدة برصيد 13 نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.جيش الاحتلال الإسرائيلي: المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط بتهديد جويشهود لـ«القاهرة الإخبارية»: طائرات مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر headtopics.com

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