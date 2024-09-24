بيت العائلة المصرية في برلين يستقبل الطلبة المتفوقين ويؤكد دور الجالية في الحفاظ على الهوية المصرية

، أن دور الجالية هو الحفاظ على الهوية المصرية وإبراز دورها وإنجازاتها في كل دول العالم، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في مفاهيم الجيل الثاني بالعائلات المصرية المقيمة في برلين .

وقال ثابت في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار، "استقبلنا أوائل الثانوية العامة والطلبة المتفوقين في بيت العائلة المصري في برلين، ونظمنا لهم جولة افتتاحية وزيارات لأهم المعالم السياحية وأهمها المحطة الدولية التي نفذها المهندس المصري هانى عازر، وهذا أقل ما قد نقدمه لهم علي تفوقهم". وأكد أهمية أن يتعرف الشباب على النماذج المصرية المشرفة لتشجيعهم على المزيد من النجاح والتقدم في حياتهم العملية، مشيرا إلى أن الجالية تستعد للاحتفال بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر الشهر القادم، وتحرص على جمع العائلات والأجيال المختلفة، ليتعرفوا على عظمة مصر وانتصارها في حرب أكتوبر.

ويعد بيت العائلة المصرية أحد الكيانات المصرية في ألمانيا الاتحادية في برلين، ويقدم العديد من الخدمات لأعضاء الجالية المصرية، من خلال الاهتمام بالأنشطة الثقافية والترويج لمصر ومشروعاتها القومية في برلين.واجبات وحقوق ومحظورات.. الدليل الكامل لعام جديد داخل الحرم الجامعى.. القائمة الكاملة لحقوق الطلاب وكيفية التسجيل بالكليات.. وخدمات صندوق التكافل الاجتماعى وكيفية الحصول على دعم المصروفات والإعانات الماليةإدانات واسعة للعدوان الغاشم على لبنان.. جيش الاحتلال يعلن ضرب 1600هدف لحزب الله خلال 24 ساعة..

جالية مصرية برلين الهوية المصرية ثقافة أجيال

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

مواعيد ضربة البداية للفرق المصرية فى دوري أبطال أفريقيا والكونفدراليةمهمة جديدة يخوضها فرسان الكرة المصرية، في مهمة الحفاظ على سيطرة الفراعنة على البطولات القارية، بعدما قدمت الأندية المصرية مثلاً رائعاً في الموسم الماضي،

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

رئيس الجالية المصرية بفرنسا: جثمان ريم حامد عثر عليه أمام مسكنها.. وسمعنا عن تهديدات تعرضت لهاقال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الباحثة المصرية ريم حامد التي توفيت في فرنسا، عُثر على جثمانها أمام مسكنها.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

رئيس الجالية المصرية بروسيا: اهتمام الرئيس السيسي بالجاليات يعكس التزام الدولة بحل مشاكلهمأكد رئيس الجالية المصرية في روسيا، أيمن العيسوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بالجاليات المصرية في الخارج؛ مما يعكس التزام الدولة المصرية بحل مشاكلهم وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

وزارة البيئة: المرأة شريك أساسى فى تحقيق التنمية المستدامةأكدت سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بـ وزارة البيئة، على دور المرأة المصرية فى الحفاظ على البيئة وحمايتها والاستثمار من خلالها.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

تطورات جديدة بوفاة الباحثة المصرية ريم حامد بفرنسا.. سرية التحقيقات وموعد وصول الجثمان ( خاص)كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عن آخر تطورات واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد والتي توفيت في فرنسا في ظروف غامضة بعد تهديدها بالقتل.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

رئيس الجالية المصرية بفرنسا: السلطات الفرنسية بدأت تشريح جثمان الباحثة ريم حامدقال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن التحقيقات في وفاة الباحثة المصرية ريم حامد تتم في سرية تامة.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »