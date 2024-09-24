بيت العائلة المصرية في برلين يستقبل الطلبة المتفوقين ويؤكد دور الجالية في الحفاظ على الهوية المصرية

، أن دور الجالية هو الحفاظ على الهوية المصرية وإبراز دورها وإنجازاتها في كل دول العالم، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في مفاهيم الجيل الثاني بالعائلات المصرية المقيمة في برلين .
وقال ثابت في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار، "استقبلنا أوائل الثانوية العامة والطلبة المتفوقين في بيت العائلة المصري في برلين، ونظمنا لهم جولة افتتاحية وزيارات لأهم المعالم السياحية وأهمها المحطة الدولية التي نفذها المهندس المصري هانى عازر، وهذا أقل ما قد نقدمه لهم علي تفوقهم". وأكد أهمية أن يتعرف الشباب على النماذج المصرية المشرفة لتشجيعهم على المزيد من النجاح والتقدم في حياتهم العملية، مشيرا إلى أن الجالية تستعد للاحتفال بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر الشهر القادم، وتحرص على جمع العائلات والأجيال المختلفة، ليتعرفوا على عظمة مصر وانتصارها في حرب أكتوبر.
ويعد بيت العائلة المصرية أحد الكيانات المصرية في ألمانيا الاتحادية في برلين، ويقدم العديد من الخدمات لأعضاء الجالية المصرية، من خلال الاهتمام بالأنشطة الثقافية والترويج لمصر ومشروعاتها القومية في برلين.واجبات وحقوق ومحظورات.. الدليل الكامل لعام جديد داخل الحرم الجامعى.. القائمة الكاملة لحقوق الطلاب وكيفية التسجيل بالكليات.. وخدمات صندوق التكافل الاجتماعى وكيفية الحصول على دعم المصروفات والإعانات الماليةإدانات واسعة للعدوان الغاشم على لبنان.. جيش الاحتلال يعلن ضرب 1600هدف لحزب الله خلال 24 ساعة..
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