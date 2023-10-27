بيان مصر خلال اجتماع الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة

ألقى السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المعنونة"الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة."أتحداك تعرف تجاوب.. ابحث عن 3 اختلافات بين نسختي الصورة في 12 ثانيةلغز في قوة النظر: هناك فراشة مخفية في صورة غرفة معيشة الجد…اعثر عليها في 5 ثوانبث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي..

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نص كلمة مصر في اجتماع الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدةألقى السفير أسامة عبدالخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الطارئة العاشرة، والتي تأتي تحت عنوان: 'الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة'. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزةانطلقت قبل قليل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، التي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حول العدوان على غزةتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، حسبما أقادت قناة 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕

ممثل مصر بالأمم المتحدة: حرمان غزة من المساعدات حكم بالموت على أهلهاقال ممثل مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كلمته اليوم، إنه يجب إدخال المساعدات اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يستعرض جرائم إسرائيل فى غزة.. فيديوبث تليفزيون اليوم السابع جزء من أحداث الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

بدء جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلى على غزةبدأت جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕