بيان هام من المتحدث العسكري بشأن حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا

إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا.

وأضاف أنه بتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد ( 2 ) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم إستهداف أحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

المتحدث العسكرى: المسيرتان الساقطتان فى نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمرأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ، انه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا ، وبتحليل اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕