بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن أخر تطورات العملية البرية في غزة |فيديو

ووفقا لصحيفة"تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن عمليته البرية في قطاع غزة تتقدم، وأن العديد من هجمات حماس أحبطت.وأضاف أن قوات الاحتلال واجهت عددا من عناصر حركة حماس التي تحاول مهاجمتها في قطاع غزة.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهت القوات البرية طائرات هليكوبتر مقاتلة تابعة للقوات الجوية وطائرات بدون طيار لضرب مجموعات المقاومة وقتل أعضائها.وعلى الجانب الآخر، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الإثنين، أن مقاتيلها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية توغلت بالدبابات إلى شارع صلاح الدين في غزة ودفعوها إلى الانسحاب.جاء ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تقدم آليات عسكرية إسرائيلية وهي تتوغل داخل شارع صلاح الدين شرقي القطاع.

وأضاف المتحدث باسم حماس، بأن"العدو تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة"، مشيرا إلى أن العملية البرية الإسرائيلية والتوغل بدبابات يشكلان خطرا أكبر على الأسرى الإسرائيليين في غزة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الاثنين، إنه خلافا لحديث الاحتلال، فإنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع. headtopics.com

وأضاف في تصريح، أن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك. وتابع: بأن هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع.

وأكد المكتب بأنه لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه. وأردف: ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية. headtopics.com

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