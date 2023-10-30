بيان من الأزهر بشأن غزة: تحية للأبطال وإشادة بالرجل الشجاع وتنديد بالاحتلال

تحية طيبة من عند الله مباركة للمقاومة الفلسطينية، وأهل غـزة الأبرياء رمز العزة والصمود، وأطفالها ونسائها الصابرات، تحية طيبة لكم وأنتم تواجهون بأجسادكم الناحلة وصدوركم العارية هذه النيران، يرسلها عليكم جيش إرهـابي انتزع الله الرحمة من قلبه، وتجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباح شتى الجرائم الوحشية، من قصف للمستشفيات، وتدمير المساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة.

تحية لكم أيها الأبطال وأنتم تواجهون بإيمانكم البوارج وحاملات الطائرات وقاذفات الصواريخ وتتصدون لها من منصة الإيمان بالله غير خائفين ولا متذللين. أيها الأبطال: استمدوا قوتكم من قرآنكم الكريم، واستعينوا بقول الله تعالى:"ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".

ويسجل الأزهر وبكل اعتزاز وتقدير بالغ الموقف الرجولي الشجاع والشهم الذي وقفه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وهو يدعو، غير خائف ولا مجامل، إلى ضرورة وقف العدوان على الضعفاء والمستضعفين في غـزة، تحية لك أيها الرجل الشجاع وأنت تصدح بكلمة الحق والعدل. headtopics.com

ويشجِّع الأزهر موقف كل أحرار العالم الذين لم يلتزموا الصمت، وخرجوا لإدانة هذه المجازر الوحشية التي تُرتكب في غـزة، وطالبوا بوقف العدوان الصهـيوني ووضعِ حَدٍّ لقتل الأطفال والأبرياء. ويُهيب الأزهر بحكومات الدول العربية والإسلامية بأن يسارعوا لمد يد العون لإخوانهم في فلسـطين، وأن يُسخِّروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم وكف بطش هذا الكيان المغتصب عنهم.حقوق الإنسان الفلسطينية: نوثق جرائم الاحتلال لتقديمها للمجتمع الدوليخبير: برامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف بشكل أساسي تعميق القطاع الصناعي

الأزهر : نقدر الموقف الشجاع والشهم للأمين العام للأمم المتحدةأصدر الأزهر الشريف بيانا ، بشأن الأحداث في غزة ، مشيدا بالشعب الفلسطينى ومثمنا الموقف الرجولي الشجاع والشهم الذي وقفه السيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة... اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر للمقاومة الفلسطينية: استمدوا قوتكم من قرآنكم أمام جيش إرهابي منزوع الرحمةأصدر الأزهر الشريف، بيانا عاجلا بشأن الأحداث في غزة، موجها التحية للشعب الفلسطيني اقرأ أكثر ⮕

نطق الحق دون خوف.. الأزهر: موقف الأمين العام للأمم المتحدة رجولي وشجاعسجل الأزهر الشريف وبكل اعتزاز وتقدير بالغ الموقف الرجولي الشجاع والشهم الذي وقفه اقرأ أكثر ⮕

بيان عاجل من شركة الاتصالات الفلسطينية بشأن انقطاع الاتصال والإنترنت في غزةأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأثنين، عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.... اقرأ أكثر ⮕

بيان عاجل من شركة الاتصالات الفلسطينية بشأن انقطاع الإنترنت في غزةأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان. اقرأ أكثر ⮕

ممثل العراق يخطأ في التصويت لمشروع هدنة غزة في الأمم المتحدة (فيديو)كشف السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن قرار الأمم المتحدة بشأن مشروع الهدنة في غزة جاء بعد 4 محاولات لاستصدار قرار من مجلس الأمن بوقف المجزرة في غزة. اقرأ أكثر ⮕