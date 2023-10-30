بو حبيب: التهديد الإسرائيلي بتدمير لبنان لا يفيد

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا وتدفق المساعدات ضرورة ملحةطائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهماأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيليقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، اليوم الاثنين، إن التهديد الإسرائيلي بتدمير لبنان لا يفيد.

وفي اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، أضاف:"التهديد الإسرائيلي بضرب وتدمير لبنان لا يفيد. كيف تستفيد إسرائيل من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين؟ ألا يزيدهم ذلك رغبة للقيام بردة فعل والدفاع عن أنفسهم؟".

وأكد أنه يجب"على الحرب الإسرائيلية أن تتوقف"، مشيرا إلى أنه توافق مع نظيرته الاٍترالية على"ضرورة دعم المسار الدبلوماسي للوصول إلى حل الدولتين"، وفقا لوكالة روسيا اليوم. وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وجهوا تحذيرات إلى لبنان، وذلك بالتزامن مع التوترات والتبادل المتقطع لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم 7 أكتوبر. headtopics.com

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أسبوع، إنه إذا دخل"حزب الله" الحرب فسيؤدي ذلك إلى دمار لا يمكن تخيله للحزب ولبنان.أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فتوجه إلى"الشعب اللبناني وخصوصا حزب الله"، محذرا من أن"العبث معنا الآن سيكون فكرة سيئة ونحن نحاول أن نفهمهم هذا الأمر".

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