بوليتيكو الأمريكية: بايدن أكد أن هذه الأيام هي الأخيرة لـ نتنياهو في منصبه

وعلى صعيد متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد أن"إسرائيل تكبدت خسائر مؤلمة في غزة"، مؤكدا في نفس الوقت أن الحرب في غزة ستكون طويلة.وكان نتنياهو، قد أعلن رفضه لوقف إطلاق النار في الحرب ضد قطاع غزة، بينما يستمر التصاعد في الهجمات والضربات الجوية، مصحوبة بعملية برية في القطاع.

وأكد نتنياهو أن المسؤولين العسكريين يشيرون إلى أن العملية البرية الإسرائيلية في غزة قد تجعل حركة حماس أكثر عرضة للضغط من أجل الإفراج عن الرهائن، مشيرًا إلى أن حماس لن تفعل ذلك إلا إذا كانت تتعرض لضغط كبير.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الدعوات الموجهة إلى إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار هي دعوات للرضوخ، وهذا لن يحدث. وشدد على أهمية دعم كل دولة متحضرة لإسرائيل والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.

