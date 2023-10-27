بوستيكوجلو: سون مثل كريستيانو رونالدو

قاد سون توتنهام لفوز جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، على حساب كريستال بالاس (2-1)، ليواصل تصدره جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات لشبكة"سكاي سبورتس":"لا أريد عقد مقارنات، لكن تحول سون يشبه ما حدث مع كريستيانو رونالدو". أضاف:"لقد بدأ سون كجناح، لكني كنت أشعر دائما بأنه هداف عظيم، فتحركاته مميزة، وأظن أنه يملك الذكاء الكافي للعب في عمق الهجوم".

وأكد بوستيكوجلو إعجابه الشديد باحترافية سون وتفانيه في التدريبات والمباريات، مشيرا إلى عمله الدفاعي أيضا في الأمام، وضغطه على دفاعات المنافسين.الداخلية تكشف حقيقة تعرض المتواجدين بحفلة المنصورية للاعتداء واختطاف أشخاصالخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان الآن: اتركوا الأمتعة والحيوانات الأليفة headtopics.com

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