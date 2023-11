بورصة الدواجن وأسعار الفراخ اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.. بكم الكيلو؟

يتم تحديث أسعار الدواجن في مصر يوميًا، علمًا بأن الأسعار المعلنة تدخل ضمن إطار أسعار بورصة الفراخ الرئيسة في مصر، كما أن وتيرة استقرار قيمة سعر الدواجن ترتفع في الأسواق للمستهلك، لأسباب:نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 01-11-2023 في نصف نهائي الدوري الأفريقيعاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد توديع الأهلي لـ الدوري الإفريقيعاجل..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في الأسواقأعلنت بورصة الدواجن عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 31-10-2023، في الأسواق ومحلات الدواجن ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-11-2023أسعار الفراخ والبيض، استقرت أسعار الفراخ، اليوم الاربعاء في محافظة الدقهلية، حيث وصلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة من 65 إلى 70بالمزارع وتصل للمستهلك بـ 75جنيها

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: البيضاء بـ 70 جنيها.. أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 31 أكتوبرينشر موقع صدى البلد الإخباري، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية داخل المزارع، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أسعار الدواجن اليوم 1 نوفمبرشهدت أسعار الفراخ البيضاء فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 حالة استقرار بالسوق المحلية وذلك مع تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والمنتجات الغذائيه .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: انخفاض جديد بشأن أسعار الدواجن.. ومفاجأة في ثمن البيض الآنانخفضت أسعار الدواجن اليوم الابعاء 1-11-2023، في المزارع والأسواق، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء تراجع

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في قناأسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في قنا أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في قنا

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕