بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

فقد ارتفع مؤشر أداء المقاولات بنسبة 0.08 %، ليستقر عند 885،69 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.05 % بمجموع 885،69 نقطة. وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر"سي إس إي موروكو" على تراجع بنسبة 0،11 % إلى 11.086،87 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 80 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 616 مليار درهم مغربي.

