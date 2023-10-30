بمشاركة 800 طالب وطالبة.. جامعة أسيوط تطلق المهرجان الرياضي الأول 'كروس-فت'

شهدت جامعة أسيوط ، انطلاق فعاليات مهرجان"الكروس - فت" (BE-FIT) ، طلبة، وطالبات، بالملاعب المفتوحة الترتان، باستاد جامعة أسيوط، والذي تنظمه إدارة اللياقة البدنية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

شهد انطلاق المهرجان حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وبإشراف أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية ، وكل من محمد رفعت، و هبة عبدالحافظ مسئولي المهرجان، وبمشاركة لفيف من مسئولي رعاية الشباب، والطلاب المشاركين.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن المهرجان ينعقد للمرة الأولى في رحاب جامعة أسيوط ، وبمشاركة نحو (٨٠٠) طالب، وطالبة من أبناء الجامعة؛ بهدف نشر ثقافة رياضة الكروس فت، وتحسين الصحة العامة لدى الطلاب، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية؛ بتنظيم الكثير من المبادرات، التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية؛ من خلال ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة. headtopics.com

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مديحة درويش، خلال انطلاق فعاليات المهرجان، إلي الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة بالأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، فضلاً عن حرصها على تنظيم الفعاليات المتميزة، والمستحدثة؛ التي تستهدف أكبر عدد من الشباب الجامعى؛ لتنمية وتطوير مهاراتهم، وقدراتهم الإبداعية، وتوجيه مواهبهم نحو الممارسات، والأنشطة الصحية السليمة.

مصطفى حسن أميناً عاماً لجامعة أسيوط الأهلية محافظ أسيوط: التنسيق بين الجهات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية جدير بالذكر، أن فعاليات المهرجان ممتدة؛ حتى الأول من نوفمبر المقبل، وقد تم تحديد اليوم الأول للفرقة الأولى، واليوم الثاني للفرقة الثانية، واليوم الثالث للفرقة الثالثة، واليوم الرابع للفرقة الرابعة، على أن يسمح لطلاب الإعدادي؛ المشاركة في اليوم الأول مع الفرقة الأولى، والكليات التى بها فرق خامسة، وسادسة؛ تشارك مع الفرقة الرابعة . headtopics.com

وزارة الرياضة تطلق المهرجان الرياضى الأول للكروس فيت لطلاب جامعة أسيوطتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، أعلنت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي)، بالتعاون مع جامعة اسيوط اقرأ أكثر ⮕

ماراثون دراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بجامعة أسيوطشهدت جامعة أسيوط اليوم الأحد انطلاق ماراثون للدراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى داخل حرم جامعة أسيوط اقرأ أكثر ⮕

جامعة أسيوط تحقق مراكز متقدمة في تصنيف «QS» البريطاني لعام 2024قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إن جامعة أسيوط تقدمت في التصنيف QS البريطاني وتحتل الترتيب الـ51عربيا اقرأ أكثر ⮕

'الاستشعار من البعد' تنتهي من تدريب 233 طالبًا من جامعة القاهرةالاستشعار من البعد تنتهي من تدريب 233 طالب ا من جامعة القاهرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مصطفى حسن أميناً عاماً لجامعة أسيوط الأهليةشهدت جامعة أسيوط انعقاد اجتماع لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية والمنعقدة عن شهر أكتوبر 2023 وذلك برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية اقرأ أكثر ⮕

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ديبورتيفو الافيس.. جريزمان وموراتا في الهجوميستعرض لكم الفجر الرياضي تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد أمام نظيره ألافيس، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕