بليزر وهوت شورت.. إطلالة نانسي عجرم بحفل افتتاح موسم الرياض

حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على حضور حفل عشاء افتتاح موسم الرياض، تلبية لدعوة من المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه.

وظهرت نانسي عجرم بشعر منسدل كعادتها، وبدلة بلون عاجي، بليزر وهوت شورت، ونسقتهما على حذاء برقبة عالية باللون الأسود.وطرحت نانسي مؤخرًا أغنيتها"تيجي ننبسط" عبر قناتها الرسمية على"يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقي نجاحًا كبيرًا وتخطت نسبة مشاهدتها الـ 10 ملايين مشاهدة.

تتعاون نانسي عجرم في أغنية"تيجي ننبسط" مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

نانسي عجرم تخطف الأنظار برفقة كريستيانو رونالدو وجورجيناظهرت النجمة نانسي عجرم برفقه النجم العالمي كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز في حفل افتتاح موسم الرياض. كشف جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة اقرأ أكثر ⮕

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وسط حضور نجوم الفن.. افتتاح حفل موسم الرياضوسط حضور نجوم الفن افتتاح حفل موسم الرياض | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وسط حضور نجوم الفن.. افتتاح حفل موسم الرياضوسط حضور نجوم الفن افتتاح حفل موسم الرياض | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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«إليسا» تظهر بإطلالة مثيرة في حفل افتتاح موسم الرياضحرصت النجمة والفنانة اللبنانية 'إليسا'، على تلبية دعوة المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لحضور حفل عشاء مع عدد كبير من النجوم بمناسبة افتتاح موسم الرياض 2024. اقرأ أكثر ⮕