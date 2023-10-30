بلغات العالم.. أطفال مصر يدعمون القضية الفلسطينية: اوقفوا الإبادة في غزة

ضد المدنيين في قطاع غزة، من الكبار والصغار، حيث يتنافس أطفال مصر للتعبير عن رأيهم في هذه الفترة، التي خلقت فيهم معرفة القضية الفلسطينية وكأنهم عاشوا حروب أزمنة مرت على الوطن العربي.

كما أوضحت أحد أمهات الأطفال إيمان رضا والتي تحدثت لـ"اليوم السابع" موضحة تفاصيل الفيديو المتداول لأطفال مصر بكل اللغات الذي ينددون بالعنف والإبادة الجماعية ضد الأطفال والمدنيين في غزة.، منهم من هم أقل من 5 سنوات، ومنهم الرضع، الأمر الذي لم تمنع حتى أطفالها من مشاهدته، فالعالم كله أصبح يعرف حقيقة الكيان الصهيوني ومدى وحشيته وبطشه، وأردفت أنها أرادت أن يصل الفيديو للعالم كله، والحل في هذا الأمر أن تكون الكلمات مقتضبة وواضحة وبلغات عديدة.

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