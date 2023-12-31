بلاغ إلى اليونسكو.. الاحتلال يهدم تاريخ غزة وهويتها.. العدوان الإسرائيلي دمر 3 متاحف تاريخية وأقدم مسجد وثالث أقدم كنيسة بالعالم.. تضرر 146 بيتًا قديمًا.. والجرائم مخالفة لاتفاقية لاهاي 1954.





youm7 » / 🏆 7. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

محمد الضيف صداع في رأس الاحتلال الاسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف عن فشل الاستخبارات الإسرائيلية في الوصول لأي معلومات حول قائد كتائب القسام.. 'الرجل الشبح' نجا من 7 محاولات اغتيال ويتحرك بسرية تامة للغايةكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تمكن جيش الاحتلال من التوصل إلى مواد استخباراتية أثناء العملية العسكرية على غزة، مؤكدة عثور جنود إسرائيليين على مقاطع فيديو تظهر القائد العام لكتائب القسام

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

العالم هذا الصباح.. غارات إسرائيلية تخلف مجازر بمخيمات النصيرات والبريج والمغازي في غزة.. والكنائس تحيي عيد الميلاد في بيت لحم دون احتفالات.. الصين تسجل رقما قياسيا جديدا بانخفاض الحرارة لـ40 تحت الصفر.. صورفي اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مخيم المغازي (وسط قطاع غزة)، مما أدى لاستشهاد 70 فلسطينيا.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أكرم القصاص يكتب: بايدن ونتنياهو.. من يوقف ثنائى الدمار الشامل فى غزة؟ .. عضو البرلمان الأوروبى اعتبر الإبادة الجماعية لأهالى غزة برعاية أمريكية وأوروبية.. «واشنطن بوست»: إسرائيل تشن واحدة من أكثر الحروب تدميراأكثر من 80 يوما، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى حربها على غزة، وتواصل قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط كارثة إنسانية وصحية

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أكفان العيد.. أطفال غزة يستقبلون أعياد الميلاد تحت الأنقاض.. وزيرة فلسطينية: مدينة الميلاد حزينة كئيبة متألمة بسبب خوف وحزن أطفالها ونسائها.. والاحتلال الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية في شمال وجنوب القطاعيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يلقي بظلاله على أجواء احتفالات العيد في الأراضي المحتلة خاصة مدينة بيت لحم.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

الاحتلال الإسرائيلى يجرد فلسطينيين من ملابسهم فى ملعب كرة بغزة.. صورجرد جيش الاحتلال الإسرائيلى عدد من المواطنيين الفلسطينيين من ملابسهم، بينهم أطفال وشيوخ، وجمعتهم فى ملعب بقطاع غزة، جاء ذلك فى مقاطع مصورة نشرها..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

صور لن تنسى من غزة.. لقطات تتحول لأيقونات لصمود وألم الشعب الفلسطينييمر الزمن ويتطور وتصبح الكاميرات والهواتف المحمولة في كل يد، ويزداد توحش الاحتلال الإسرائيلي وتستفحل جرائمه، ليخلف لنا خلال الحرب الأخيرة على غزة عشرات الصور الأيقونية وقدرًا مفزعًا من الألم.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »