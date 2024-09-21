بلاتيني: تقليص عدد اللاعبين في الملعب من 11 إلى 10 لزيادة جاذبية اللعبة

السابق، قدم اقتراحا مثيراً للقائمين على تشريعات كرة القدم، بضرورة تقليص عدد اللاعبين فى ال ملعب من 11 لاعباً إلى 10 فقط فى الفريق الواحد.

وقال بلاتيني، في تصريحات لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، إن المباريات ستكون أكثر جاذبية للمشاهدين إذا كان هناك 10 لاعبين فقط فى الفريق، وأن ذلك سيخلق مساحة أكبر للعب. وأضاف بلاتيني، "ربما يجب أن نستبعد لاعبًا ونلعب بـ10 لاعبين، لقد لعبت كرة القدم بـ11 لاعبا في عام 1900، ولكن فى تلك الفترة كانوا يركضون مسافات أقل مما كان عليه الحال في الوقت الراهن، ولم يكونوا بهذه القوة والسرعة".

وواصل ميشيل، "لذلك من الجيد تقليص عدد اللاعبين، لأن هذا من شأنه أن يوفر مساحة أكبر على أرضية الملعب، الجمهور من جيلي لم يعودوا يشاهدون كرة القدم كثيرًا لأنهم لا يجدون أنفسهم في هذا النوع من اللعبة، اليوم هناك المزيد من التمريرات إلى الأمام بدلًا من الخلف، وفي الاستحواذ على الكرة هناك الكثير من التمريرات، أنا لا أنتقد ما يحدث، لكن الأشخاص من جيلي الذين عاشوا كرة قدم هجومية أكثر، لم يعودوا يحبون النتائج الحالية".

كرة قدم بلاتيني عدد اللاعبين ملعب جاذبية اللعبة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

10 آلاف لاعب يشاركون فى ختام بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينجأعلن الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، عن ارتفاع عدد اللاعبين المشاركين فى بطولة مصر المفتوحة التى أقيمت فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة إلى أكثر 10 آلاف لاعب..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

موسيالا ممثل بايرن ميونخ الوحيد فى تشكيل الأفضل بافتتاحية الدورى الألمانىشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني منافسة شرسة بين الفرق المشاركة، مما ساهم فى ارتفاع مستوى عدد من اللاعبين رشحهم إلى التواجد في التشكيل المثالي..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

تقارير: طرابزون سبور قرر التخلي عن محمود تريزيجيه للريان القطرى لهذا السببقالت تقارير صحفية تركية إن إدارة طرابزون سبور رضخت الى لوائح الاتحاد التركي وقررت تقليص عدد اللاعبين الأجانب المملوكين لها بالموافقة على انتقال الدولي المصري محمود تريزيجيه

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

مبابي: اللاعبون دعمونى لتسجيل أول أهدافى فى ملعب البرنابيو الأسطورىأكد كيليان مبابى، نجم ريال مدريد الإسباني، أنه كان يتطلع للتسجيل في الملعب الأسطورى الأفضل فى العالم 'سانتياجو برنابيو'، مشيرا إلى أن اللاعبين والمشجعين منحوه الثقة.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أكثر 10 دول تضم أكبر عدد من اللاعبين في الدوري الإنجليزيتعتبر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هى الوجهة الأكثر جذبا للعديد من المواهب الكروية من مختلف قارات العالم خلال السنوات الماضية، نظرا للشعبية الكبيرة التى تتمتع بها والمتابعة الضخمة التى تحظى بها من الجماهير فى العالم.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

إحباط ترويج 5.360 كيلو حشيش في حملة أمنية بأسيوطتمكنت أجهزة الأمن في مديرية أمن أسيوط من ضبط عدد (11) قضية إتجار فى المواد المخدرة.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »