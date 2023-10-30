بكوبين قشطة .. طريقة عمل الزبدة بأقل تكلفة

المقادير:ونضع عليها بعض الملحنستمر في الخفق حتي تبدأ الزبدة في الإنفصال تاركة سائل مثل الحليب- تغلف بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة ثم نضعها في الفريزر لحين الإستخدام

المقادير:ونضع عليها بعض الملحنستمر في الخفق حتي تبدأ الزبدة في الإنفصال تاركة سائل مثل الحليب- تغلف بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة ثم نضعها في الفريزر لحين الإستخدام

بكوبين دقيق.. طريقة عمل كعك الحليب السريع🥨🥨🥨🥨🥨🥨🥨 مقادير كعك الحليب: 4ونص كوب دقيق كوب سكر غير مطحون نص كوب نشا معلقة صغيرة مليانة محلب معلقة صغيرة مليانة فانيليا معلقة صغيرة مليانة بيكنيج بودر رشة ملح بيضة كوب لبن سائل كوب زيت المقادير كلها تعير بكوب واحد الطريقة : نضع في وعاء النواشف مع بعض(الدقيق والبيكنيج بودر والملح والنشا والمحلب والفانيليا ). اقرأ أكثر ⮕

أكلة حلوة تبسطك.. طريقة عمل صدور الفراخ بالثوم والعسل من مطبخ البلد|فيديوقدمت الشيف سارة سمير، خلال برنامج مطبخ البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، طريقة عمل صدورالفراخ بالثوم و العسل مقادير عمل صدور الفراخ بالثوم و العسل اقرأ أكثر ⮕

طريقة عمل برجر اللحم.. السر فى الخلطة| فيديوقدمت الشيف سارة سمير، طريقة عمل برجر اللحم بخطوات سهلة وبسيطة، حيث تعد وجبة البرجر من الأطعمة المفضلة لدى العديد خاصة الفئات العمري اقرأ أكثر ⮕

طريقة عمل برجر اللحم للشيف سارة سمير .. شاهدقدمت الشيف سارة سمير طريقة عمل برجر اللحم خلال برنامج مطبخ البلد والمذاع على فضائية صدى البلد . اقرأ أكثر ⮕

طريقة عمل الشيش طاووق على الفحمإذا كنتي تودين تقديم الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الشيش طاووق على الفحم اقرأ أكثر ⮕

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحارقدم الشيف هشام ماجد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، طريقة عمل مخلل الفلفل الحار. اقرأ أكثر ⮕