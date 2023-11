بكلمات مبكية .. رشا سامي العدل تحيي ذكرى ميلاد والدها

وتابعت رشا سامي العدل، قائلة: «كل سنة و انا بحبك و اشتاقلك اكتر ، فراقك صعب قوي علشان انت مستحيل تتكرر تاني في الحياة ، مالكش زي مالكش بديل ، مش عارفة اعوض عدم وجودك ده مهما حاولت ، نفسي قوي كنت تبقي موجود دلوقتي و الله اجري عليك اترمي في حضنك و انت لوحدك هاتفهم اللي جوايا كالعادة ... وحشتني يا ظهري و سندي كل سنة و انت حياتي.. الله يرحمك و يغفر لك يا قلب قلبي».

بدأ سامي العدل، العمل في المجال الفني بأدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم"كلمة شرف" الذي عرض في عام 1972 ليكون هذا العمل باكورة أعماله السينمائية. وأسّس سامي العدل، مع شقيقيه مدحت ومحمد شركة إنتاج للأعمال الفنية أطلقوا عليها شركة العدل جروب للإنتاج الفني، والتي كان لهذه الشركة الفضل في إنتاج أعمال فنية اعتبرت بحق من روائع الاعمال الفنية التي أثرت الإنتاج الفني المصري فقد كانت تلك الاعمال تختار الموضوعات الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن المصري كما كان لها كبير الأثر في اكتشاف العديد من الوجوه أصحاب المواهب الحقيقية وتسليط الضوء علي مواهب هؤلاء الوجوه.

